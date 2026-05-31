Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée croisée, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Visite guidée croisée, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Visite guidée croisée, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Musée des Arts et Traditions populaires (ATP)

Adresse : 75 place Georges Brassens, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : Gratuit sur réservation

Visite guidée croisée 8 juillet – 19 août, certains mercredis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:15:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:30:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

Mercredi 8 et 22 juillet puis 5 et 19 août
14h et 15h30 : Visite guidée croisée
Des visites guidées sont proposées pour découvrir l’exposition “Fêtes Populaires” ainsi que celle de la Chapelle du Bon Pasteur avec l’Été contemporain.
Durée 1h15 – Tout public – Gratuit sur réservation

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Musée des ATP et Chapelle du Bon Pasteur

À voir aussi à Draguignan (Var)