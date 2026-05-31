Visite guidée croisée, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Visite guidée croisée 8 juillet – 19 août, certains mercredis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:15:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:30:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

Mercredi 8 et 22 juillet puis 5 et 19 août

14h et 15h30 : Visite guidée croisée

Des visites guidées sont proposées pour découvrir l’exposition “Fêtes Populaires” ainsi que celle de la Chapelle du Bon Pasteur avec l’Été contemporain.

Durée 1h15 – Tout public – Gratuit sur réservation

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Musée des ATP et Chapelle du Bon Pasteur