Visite guidée : crypto-visite, Abbaye de Graville, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : crypto-visite 19 et 20 septembre Abbaye de Graville Seine-Maritime

Durée 30 min, 20 pers. max, prévoir chaussures de marche, départs des visites toutes les 30 min jusqu’à 11h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Grottes, cryptes, salles-basses. Un programme inédit où le port du casque pourrait presque être obligatoire.

Départ toutes les 30 min, de 10h à 11h30. Durée 45 min environ – Réservation obligatoire

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees-lehavre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 24 51 00 »}] Cette abbaye, fondée avant la fin du XIe siècle, comprend une abbatiale prolongée par un ensemble claustral. Ravagés pendant les guerres de Religion, les bâtiments conventuels ont été restaurés au long du XVIIIe siècle. L’ensemble est bâti au centre d’un enclos ovoïde encore bien lisible, identifié comme l’assise foncière d’origine. Le musée de l’abbaye de Graville a été installé à partir de 1926.

Grottes, cryptes, salles-basses. Un programme inédit où le port du casque pourrait presque être obligatoire.

©Jacques Trefouël