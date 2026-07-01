Visite guidée : dans les coulisses du musée Narbo Via, Musée Narbo Via, Narbonne

Informations pratiques

Visite guidée : dans les coulisses du musée Narbo Via Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Musée Narbo Via Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Passez de l’autre côté du mur lapidaire et découvrez les coulisses du musée Narbo Via.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, placées sous le thème « Patrimoine en danger », explorez la fragilité des blocs lapidaires et découvrez les techniques innovantes utilisées pour les préserver.

Vous en apprendrez notamment davantage sur les bains spéciaux destinés à extraire les sels accumulés dans la pierre au fil du temps.

Une plongée unique au cœur de la conservation du patrimoine.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Situé à l’entrée Est de la ville et le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via démultiplie les expériences de visite, par le biais d’une programmation culturelle variée : visites-découvertes des 1.000 œuvres et objets du parcours permanent, expositions temporaires, ateliers, projections de films, nocturnes festives, découvertes des coulisses et des réserves du musée, visites des chantiers de fouille sur le territoire… Ses jardins, avec ses événements et spectacles de plein-air, sa librairie-boutique et son restaurant parachèvent la vocation de ce lieu de vie ouvert sur la ville. Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.

Passez de l’autre côté du mur lapidaire et découvrez les coulisses du musée Narbo Via. À l’occasion des « Journées du Patrimoine 2026 – Patrimoine en danger », explorez la fragilité des blocs et les…

©EPCC Narbo Via