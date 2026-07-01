Visite guidée d’Atrium, la nouvelle bibliothèque de l’Université Paul-Valéry, Université de Montpellier Paul-Valéry, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée d’Atrium, la nouvelle bibliothèque de l’Université Paul-Valéry Samedi 19 septembre, 10h00 Université de Montpellier Paul-Valéry Hérault

Visite guidée d’une heure, sur inscription préalable. Groupe limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée d’Atrium, le bâtiment phare de l’Université de Montpellier Paul-Valéry.

Imaginé et conçu par l’agence d’architecture parisienne SCAU associée à l’agence montpelliéraine Coste Architecture, Atrium a ouvert ses portes au printemps 2024 et héberge divers services de l’Université, dont une bibliothèque universitaire sur la majeure partie de sa superficie.

Au cours d’une visite d’une heure, venez découvrir les différents espaces et les services innovants de ce bâtiment à la fois moderne et futuriste, ouvert à tous les publics du quartier et de la Métropole, et qui fait désormais partie du paysage urbain Montpelliérain.

En point d’orgue : la vue imprenable sur le quartier depuis le 3ème étage de la bibliothèque !

https://bibliotheques.univ-montp3.fr/actu-journees-du-patrimoine

Université de Montpellier Paul-Valéry Route de Mende, 34199 Montpellier Montpellier 34092 Centre Hérault Occitanie 04 67 14 20 07 https://www.univ-montp3.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.univ-montp3.fr/actu-journees-du-patrimoine »}] [{« link »: « https://bibliotheques.univ-montp3.fr/actu-journees-du-patrimoine »}] L’Université de Montpellier a été, en 1289, le lieu où a été fondée la troisième université, après celles de Paris et de Toulouse. En 1970, les anciennes facultés, de Droit, des Sciences et des Lettres, se réforment en trois universités

distinctes, dont l’Université de Montpellier Paul-Valéry.

Le campus route de Mende, labellisé « architecture contemporaine remarquable » date de 1966. Il est relié au centre-ville de Montpellier en quelques dizaines de minutes

en tramway ou en vélo. Le campus bénéficie d’un cadre stimulant où la végétation méditerranéenne et de nombreuses œuvres d’art jalonnent ce bel espace boisé au nord de la ville. En 2024, il a ainsi inauguré son nouveau « learning center » Atrium, projet architectural emblématique de l’Opération campus. Plus qu’une bibliothèque universitaire de nouvelle génération, le bâtiment a été pensé comme la figure de proue du campus Tram ligne 1 arrêt « Saint-Eloi » jusqu’en décembre 2025 puis ligne 5 arrêt « Université Paul-Valéry.

Visite guidée d’Atrium, le bâtiment phare de l’Université de Montpellier Paul-Valéry.

©direction de la communication UMPV