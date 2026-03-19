Visite guidée de Capdenac-Gare, Capdenac-Gare, Capdenac-Gare
samedi 19 septembre 2026 · Capdenac-Gare
Informations pratiques
Visite guidée de Capdenac-Gare Samedi 19 septembre, 15h30 Capdenac-Gare Aveyron
Gratuit. Départ devant l’hôtel de ville.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’architecture de Capdenac-Gare témoigne de plusieurs styles d’habitat moderne caractéristiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Cette visite donnera également la parole à des élèves de 3e du collège Voltaire de Capdenac-Gare, qui présenteront en anglais, avec traduction, leur travail de découverte du patrimoine de la ville.
Capdenac-Gare 1 Avenue Albert Thomas, 12700 Capdenac-Gare Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie
L’architecture de Capdenac-Gare témoigne de plusieurs styles d’habitat moderne, caractéristiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Cette visite donne également la parole à des élèves de 3e…
© Grand-Figeac
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