Visite guidée de Capdenac-Gare, Capdenac-Gare, Capdenac-Gare

Informations pratiques

Visite guidée de Capdenac-Gare Samedi 19 septembre, 15h30 Capdenac-Gare Aveyron

Gratuit. Départ devant l’hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’architecture de Capdenac-Gare témoigne de plusieurs styles d’habitat moderne caractéristiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Cette visite donnera également la parole à des élèves de 3e du collège Voltaire de Capdenac-Gare, qui présenteront en anglais, avec traduction, leur travail de découverte du patrimoine de la ville.

Capdenac-Gare 1 Avenue Albert Thomas, 12700 Capdenac-Gare Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie

L’architecture de Capdenac-Gare témoigne de plusieurs styles d’habitat moderne, caractéristiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Cette visite donne également la parole à des élèves de 3e…

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