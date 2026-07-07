Visite guidée de l’ exposition : L’Écomusée de la Bresse, trop vieux ? Menez votre enquête !, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse

Informations pratiques

Visite guidée de l’ exposition : L’Écomusée de la Bresse, trop vieux ? Menez votre enquête ! Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Château de Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accompagnés d’un guide, découvrez notre nouvelle exposition qui vous fera voir les coulisses d’un musée, ses collections, ses métiers et les nombreux défis auxquels il fait face aujourd’hui.

Château de Pierre-de-Bresse 5Ter avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Accompagnés d’un guide, découvrez les coulisses d’un musée, ses collections, ses métiers et les nombreux défis auxquels il fait face aujourd’hui.

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