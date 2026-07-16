Visite guidée de la Banque de France, Banque de France de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée de la Banque de France Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15 Banque de France de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Symbole de la puissance industrielle et économique de Roubaix à l’aube du 20e siècle, la succursale de la Banque de France est construite en 1905 selon les plans des architectes Alphonse Defrasse et Charles Dupire. De la salle des coffres aux appartements du directeur, cette visite inédite vous permettra de découvrir ce vaste bâtiment au style éclectique.

Banque de France de Roubaix 1 place de la liberté, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}]

Symbole de la puissance industrielle et économique de Roubaix à l’aube du 20e siècle, la succursale de la Banque de France est construite en 1905 selon les plans des architectes Alphonse Defrasse et…

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