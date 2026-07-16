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Visite guidée de la Banque de France, Banque de France de Roubaix, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France de Roubaix · Roubaix

Visite guidée de la Banque de France, Banque de France de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France de Roubaix
Adresse
1 place de la liberté, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée de la Banque de France Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15 Banque de France de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Symbole de la puissance industrielle et économique de Roubaix à l’aube du 20e siècle, la succursale de la Banque de France est construite en 1905 selon les plans des architectes Alphonse Defrasse et Charles Dupire. De la salle des coffres aux appartements du directeur, cette visite inédite vous permettra de découvrir ce vaste bâtiment au style éclectique.

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Symbole de la puissance industrielle et économique de Roubaix à l’aube du 20e siècle, la succursale de la Banque de France est construite en 1905 selon les plans des architectes Alphonse Defrasse et…

© Office de tourisme métropolitain

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