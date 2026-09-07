Visite guidée de la basilique, Basilique Saint-Denys, Argenteuil

Informations pratiques

Visite guidée de la basilique Dimanche 20 septembre, 14h15 Basilique Saint-Denys Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez l’architecture néo-romane et les trésors artistiques de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil, comme les vitraux de Max Ingrand et Jean Barillet ou les sculptures extérieures récemment restaurées à l’occasion de l’ostension 2025.

Merci de vous présentez quelques minutes en amont de la visite devant la basilique.

Basilique Saint-Denys Place Jean-Eurieult 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables Construite par Théodore Ballu de 1862 à 1865 dans le style néo-roman, l’église paroissiale Saint-Denys d’Argenteuil, devenue basilique mineure en 1898, abrite une série importante d’objets d’art, protégés au titre des Monuments historiques. Grâce à un financement en partie public, la devise républicaine « Liberté – Égalité – Fraternité » est inscrite sur le fronton, avant les lois de séparation de l’église et de l’État (1905). Le grand orgue de tribune, réalisé en 1867, est l’un des plus importants du Val-d’Oise et l’un des deux grands instruments construits par le facteur francilien Louis Suret. L’instrument comportant trois claviers de 56 notes et un pédalier de 32 notes avec 43 jeux a été restauré en 2008-2009.

La Basilique renferme également une relique unique pour le culte catholique : la Tunique.

Elle aurait appartenu à Jésus de Nazareth, qui l’aurait portée au moment de sa crucifixion. Elle est exposée au sein d’un magnifique reliquaire, et son reliquaire d’ostension peut également être observé. Les ostensions ont lieu tous les 50 ans, les dernières datent de 1934, 1984, et une ostension exceptionnelle s’est tenue en 2016. La Tunique fut restaurée par une spécialiste textile pour l’occasion.

Visite commentée de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil

©Mairie d’Argenteuil