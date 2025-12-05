Visite Guidée de la Basilique du Sacré Cœur, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Visite Guidée de la Basilique du Sacré Cœur 19 et 20 septembre Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La visite guidée vous invite à découvrir l’histoire de la basilique du Sacré-Cœur, son architecture et ses remarquables vitraux. Elle se poursuit par la projection d’un film consacré à Arcabas, artiste majeur de l’art sacré contemporain, afin de mieux comprendre son œuvre et son héritage.

Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble 4 rue Emile Gueymard 38000 Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 03 84 30 https://sacrecoeur38.fr/ https://www.facebook.com/sacrecoeurgrenoble/;https://www.instagram.com/basilique_sacre_coeur_grenoble/ La basilique du Sacré-Cœur de Grenoble est un édifice religieux emblématique, construit au début du XXᵉ siècle.

Elle se distingue par son architecture de style néo-byzantin et ses magnifiques vitraux qui illuminent son intérieur.

Située au cœur de Grenoble, elle fait partie du patrimoine historique et culturel de la ville. La basilique du Sacré-Cœur est située face à la gare de Grenoble, ce qui la rend très facile d’accès. Elle est desservie par les lignes de tram A et B (arrêt Gares), ainsi que par de nombreuses lignes de bus (C1, C5, C11, C12, C13, C14, 84, 86, N93 et X08). La gare SNCF de Grenoble se trouve à seulement quelques mètres de l’entrée. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), avec un accès en fauteuil roulant en autonomie.

La visite guidée vous invite à découvrir l’histoire de la basilique du Sacré-Cœur, son architecture et ses remarquables vitraux. Elle se poursuit par la projection d’un film consacré à Arcabas, de de…

©Vincent Grebille