Visite guidée de la basilique Notre-Dame des Tables, Basilique Notre-Dame des Tables, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée de la basilique Notre-Dame des Tables Samedi 19 septembre, 15h30 Basilique Notre-Dame des Tables Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez la basilique à travers une visite consacrée à son histoire, à son architecture, ainsi qu’à la présentation de ses peintures et de son mobilier.

Basilique Notre-Dame des Tables Place Notre Dame, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie https://www.cathedrale-montpellier.fr/la-basilique-notre-dame-des-tables Édifice de style baroque.

Visite de la basilique et présentation de ses peintures et de son mobilier.

©Paroisse cathédrale