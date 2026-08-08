Visite guidée de la bastide, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet

Informations pratiques

Visite guidée de la bastide Samedi 19 septembre, 10h30 Bureau d’information touristique d’Eymet Dordogne

Gratuit. Inscription obligatoire. Départ de l’office du tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la bastide d’Eymet !

Accompagnés d’un guide, vous explorerez l’histoire fascinante de cette bastide à travers ses monuments emblématiques et des anecdotes qui font tout le charme du village.

Bureau d’information touristique d’Eymet 45 Place Gambetta, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/eymet/bureau-d-information-touristique-d-eymet-portes-sud-perigord_TFOORGAQU024FS0000V

Découvrez ou redécouvrez la bastide d’Eymet !

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