UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eymet

Visite guidée de la bastide, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet

samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'information touristique d'Eymet · Eymet

Visite guidée de la bastide, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bureau d'information touristique d'Eymet
Adresse
45 Place Gambetta, 24500 Eymet
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit. Inscription obligatoire. Départ de l'office du tourisme.

Visite guidée de la bastide Samedi 19 septembre, 10h30 Bureau d’information touristique d’Eymet Dordogne

Gratuit. Inscription obligatoire. Départ de l’office du tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la bastide d’Eymet !

Accompagnés d’un guide, vous explorerez l’histoire fascinante de cette bastide à travers ses monuments emblématiques et des anecdotes qui font tout le charme du village.

Bureau d’information touristique d’Eymet 45 Place Gambetta, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/eymet/bureau-d-information-touristique-d-eymet-portes-sud-perigord_TFOORGAQU024FS0000V
Découvrez ou redécouvrez la bastide d’Eymet !

© OTPSP

À voir aussi à Eymet (Dordogne)