Visite guidée de la bastide, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet
samedi 19 septembre 2026 · Bureau d'information touristique d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Visite guidée de la bastide Samedi 19 septembre, 10h30 Bureau d’information touristique d’Eymet Dordogne
Gratuit. Inscription obligatoire. Départ de l’office du tourisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Découvrez ou redécouvrez la bastide d’Eymet !
Accompagnés d’un guide, vous explorerez l’histoire fascinante de cette bastide à travers ses monuments emblématiques et des anecdotes qui font tout le charme du village.
Bureau d’information touristique d’Eymet 45 Place Gambetta, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/diffusio/eymet/bureau-d-information-touristique-d-eymet-portes-sud-perigord_TFOORGAQU024FS0000V
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