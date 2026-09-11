Visite guidée de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque d'étude et de conservation · Besançon
Informations pratiques
Visite guidée de la bibliothèque 19 et 20 septembre Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque patrimoniale de Besançon vous invite à découvrir ses collections, son histoire et ses espaces.
Bibliothèque d’étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque patrimoniale de Besançon vous invite à découvrir ses collections, son histoire et ses espaces.
© Bibliothèque de Besançon
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