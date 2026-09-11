UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

Visite guidée de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque d'étude et de conservation · Besançon

Visite guidée de la bibliothèque, Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque d'étude et de conservation
Adresse
1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs

Visite guidée de la bibliothèque 19 et 20 septembre Bibliothèque d’étude et de conservation Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque patrimoniale de Besançon vous invite à découvrir ses collections, son histoire et ses espaces.

Bibliothèque d’étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque patrimoniale de Besançon vous invite à découvrir ses collections, son histoire et ses espaces.

© Bibliothèque de Besançon

À voir aussi à Besançon (Doubs)