UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Visite guidée de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Cinémathèque de Toulouse · Toulouse

Visite guidée de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinémathèque de Toulouse
Adresse
69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 20 personnes.

Visite guidée de la bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse 19 et 20 septembre Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

La bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse vous propose une visite guidée à la découverte de ses trésors, parmi lesquels des ouvrages et des revues anciennes.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562303010 http://www.lacinemathequedetoulouse.com [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/xDMw5fY52LF3puX2A »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 30 30 10 »}] Porte dite de l’Esquile : XVIe siècle, par Nicolas Bachelier ; Ancienne chapelle : XVIIe siècle, XIXe siècle
La bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse propose une visite guidée et une découverte de ses trésors (ouvrages et revues anciennes)

© La Cinémathèque de Toulouse

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)