Visite guidée de la cathédrale : construction – déconstruction, Corps de garde – Agence « Inspire Metz », Metz

Informations pratiques

Visite guidée de la cathédrale : construction – déconstruction Samedi 19 septembre, 10h00 Corps de garde – Agence « Inspire Metz » Moselle

Groupe limité à 15 enfants. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire par mail tourisme@inpsire-metz.com ou par téléphone au 03 87 39 00 00.

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Devenez explorateurs du temps ! Grâce aux photographies d’archives, comparez la cathédrale d’hier et d’aujourd’hui… et partez à la chasse aux détails qui ont changé.

Saurez-vous retrouver ces changements ?

En observant, toute la famille enquête sur les métamorphoses de la cathédrale.

Corps de garde – Agence « Inspire Metz » 2 place d’armes, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 39 00 00 http://www.tourisme-metz.com/ https://www.facebook.com/TourismeMetz;https://www.instagram.com/tourismemetz/;https://twitter.com/inspire_metz Construit de 1761 à 1771 par l’architecte néoclassique Jacques-François Blondel, l’hôtel du corps de garde fait partie d’un aménagement urbain caractéristique du XVIIIème siècle : la place d’armes de Metz.

Louis XV avait demandé la création d’une place autour de laquelle seraient rassemblés tous les pouvoirs. Elle est ainsi investie d’un rôle représentatif de la ville et de l’exercice des pouvoirs et se compose de l’hôtel de Ville, de la cathédrale gothique, de ce corps de garde et enfin d’un bâtiment devant servir initialement de parlement.

Après avoir changé plusieurs fois d’affectation, le corps de garde héberge aujourd’hui l’office de tourisme de la ville de Metz : l’actuelle « Agence Inspire » Metz.

L’espace dédié à l’accueil des publics a été entièrement rénové en 2012 et offre à tous les visiteurs un environnement contemporain, faisant ainsi écho au patrimoine moderne de la ville.

L’Agence « Inspire Metz » a pour mission de faire valoir l’attractivité territoriale de Metz métropole, de ses patrimoines, de ses activités et lieux incontournables.

Devenez explorateurs du temps ! Grâce aux photographies d’archives, comparez la cathédrale d’hier et d’aujourd’hui… et partez à la chasse aux détails qui ont changé.

© Inspire Metz