Visite guidée de la Cathédrale Saint-Etienne, un patrimoine à protéger, Cathédrale Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Etienne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite guidée de la Cathédrale Saint-Etienne, un patrimoine à protéger 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Etienne Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
(Re)découvrez la Cathédrale par les différentes parties qui la composent !
Laissez-vous conter l’histoire de la cathédrale à travers ses enjeux de préservation sur plusieurs créneaux de visite :
• samedi 19 septembre
11 h à 12 h – Les pierres tombales
14 h à 15 h – Les vitraux
15 h à 16 h – La cuve baptismale
16 h à 17 h – Les travaux de la cathédrale à travers les photos
17 h à 18 h – Les tableaux
• dimanche 20 septembre
11 h à 12 h – Les vitraux
14 h à 15 h – Les pierres tombales
15 h à 16 h – Les travaux à la cathédrale à travers les photos
16 h à 17 h – La cuve baptismale
17 h à 18 h – Les tableaux
Durée des interventions : entre 30 et 45 mn
Rendez-vous : table d’accueil, bras nord du transept, entrée par la rue Vialart
Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur cinq siècles, plus précisément entre le XIIᵉ et le XVIIᵉ siècle. Commencée dans le style roman, sa construction s’est poursuivie dans les styles gothique, puis baroque. En sept cents ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont jalonné son histoire.
(Re)découvrez la Cathédrale par les différentes parties qui la composent !
© Ville de Châlons
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