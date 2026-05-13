Visite guidée de la Cathédrale Saint-Etienne, un patrimoine à protéger, Cathédrale Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Etienne, un patrimoine à protéger 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Etienne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(Re)découvrez la Cathédrale par les différentes parties qui la composent !

Laissez-vous conter l’histoire de la cathédrale à travers ses enjeux de préservation sur plusieurs créneaux de visite :

• samedi 19 septembre

11 h à 12 h – Les pierres tombales

14 h à 15 h – Les vitraux

15 h à 16 h – La cuve baptismale

16 h à 17 h – Les travaux de la cathédrale à travers les photos

17 h à 18 h – Les tableaux

• dimanche 20 septembre

11 h à 12 h – Les vitraux

14 h à 15 h – Les pierres tombales

15 h à 16 h – Les travaux à la cathédrale à travers les photos

16 h à 17 h – La cuve baptismale

17 h à 18 h – Les tableaux

Durée des interventions : entre 30 et 45 mn

Rendez-vous : table d’accueil, bras nord du transept, entrée par la rue Vialart

Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur cinq siècles, plus précisément entre le XIIᵉ et le XVIIᵉ siècle. Commencée dans le style roman, sa construction s’est poursuivie dans les styles gothique, puis baroque. En sept cents ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont jalonné son histoire.

(Re)découvrez la Cathédrale par les différentes parties qui la composent !

© Ville de Châlons