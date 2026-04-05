Visite guidée de la cave de vieillissement de Calvados du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé

Informations pratiques

Visite guidée de la cave de vieillissement de Calvados du manoir 19 et 20 septembre Manoir de Courboyer Orne

Durée 1h, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Créée en 1953, la cave coopérative de vieillissement du Calvados du Perche était autrefois hébergée sur la commune de Saint-Langis-lès-Mortagne. Les locaux qui accueillaient la coopérative étant devenus vétustes et non adaptés aux hausses de température, les membres de la coopérative agricole des producteurs de Calvados se sont rapprochés du Parc.

Après le déménagement de 12 000 litres de Calvados, la cave coopérative de vieillissement du Calvados du Perche a définitivement posé ses fûts au sein du manoir de Courboyer en date du dimanche 22 septembre 2024. La Maison du Parc peut maintenant s’enorgueillir d’abriter l’une des dernières caves coopératives de vieillissement de spiritueux en France, que nous vous proposons de découvrir.

Manoir de Courboyer Courboyer, 61340 Perche en Nocé, France Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie 0233853636 https://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 25 70 10 »}] Corps de logis rectangulaire à trois étages. En arrière, se trouve une forte tour cylindrique, et en avant une tour octogonale contenant l’escalier à vis ainsi que le pigeonnier. Chaque angle comprend une tourelle en encorbellement avec mâchicoulis. A quelques mètres en avant de la façade principale, est située une chapelle indépendante, percée de baies flamboyantes, et renfermant des fresques du XVIe siècle. Cette demeure constitue le type le plus complet et le plus classique des manoirs du Perche.

Créée en 1953, la cave coopérative de vieillissement du Calvados du Perche était autrefois hébergée sur la commune de Saint-Langis-lès-Mortagne. Les locaux qui accueillaient la coopérative étant et …

©PNRP