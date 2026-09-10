Visite guidée de la champignonnière, Les champis clairvalois, Scorbé-Clairvaux
samedi 19 septembre 2026 · Les champis clairvalois · Scorbé-Clairvaux
Informations pratiques
Visite guidée de la champignonnière Samedi 19 septembre, 10h00 Les champis clairvalois Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de la champignonnière et découvrez un savoir-faire local original.
Accompagnés d’un guide, explorez les caves de production et suivez les différentes étapes de la culture des champignons. Une visite pour mieux comprendre ce patrimoine agricole souterrain et découvrir les métiers et savoir-faire qui le font vivre.
Les champis clairvalois 9 rue de la tour, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 17 33 02 40 https://leressort-ebe.fr
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de la champignonnière et partez à la découverte d’un savoir-faire local original. Accompagné d’un guide, explorez les caves de…
© Le Ressort
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