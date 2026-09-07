Visite guidée du château et du parc de Scorbé-Clairvaux, Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs, Scorbé-Clairvaux

Informations pratiques

Visite guidée du château et du parc de Scorbé-Clairvaux 19 et 20 septembre Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs Vienne

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée du château à la découverte de la chapelle, de la salle des gardes, de la cuisine et du musée des jeux d’échecs.

La visite se poursuit dans les dépendances et les extérieurs, avec le parc des deux enceintes, le pigeonnier et l’orangerie.

Château de Clairvaux – Musée international du jeu d’échecs 7 place de Montbron, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 90 08 Le château de Clairvaux est bâti au XVe siècle par la famille des Chabot. Au XVIIe siècle, Gilles Fouquet, frère du surintendant des finances de Louis XIV, commence la construction d’un vaste château, de très longs bâtiments de communs encadrant la cour d’honneur ; l’entreprise est interrompue par son exil. Le domaine est vendu en 1704 à la famille Chérade, qui fait élever vers 1770 un corps de logis classique aux lignes sobres, prenant appui sur l’aile du XVe siècle. Sa construction reste inachevée à la Révolution. Le château abrite le musée international du jeu d’échecs avec 160 jeux de 70 pays du monde. Sont présentés à la visite la partie XVe siècle du château, le grand colombier, le parc arboré et le musée du jeu d’échecs.

Visite guidée du château (chapelle, salle des gardes, cuisine, musée des jeux d’échecs) et des dépendances (parc des deux enceintes, pigeonnier, orangerie

© geoffroy caude