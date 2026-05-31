Visite guidée de la chapelle, chapelle du centre psychothérapique de l’Orne, Alençon

Visite guidée de la chapelle 19 et 20 septembre chapelle du centre psychothérapique de l’Orne Orne

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Rendez-vous dans la cour d’honneur pour découvrir l’histoire du lieu depuis la demande de Louis XV jusqu’à nos jours

chapelle du centre psychothérapique de l’Orne 31 rue Anne-Marie Javouhey 61400 alençon Alençon 61000 Orne Normandie 0233807100 Construit par le Baron Julien, intendant de la Généralité d’Alençon, le dépôt de mendicité devenu hôpital psychiatrique date de la fin du XVIIIème siècle. Il a été longtemps pris en charge par la congrégation de Saint Joseph de Cluny, fondée par Sœur Anne-Marie Javouhey. La chapelle achevée en 1781 est dédiée à Saint Antoine de Padoue. Sa forme rotonde originale avec ses colonnes rappelle le Panthéon de Rome

Rendez-vous dans la cour d’honneur pour découvrir l’histoire du lieu depuis la demande de Louis XV jusqu’à nos jours

©Mélina Clerval