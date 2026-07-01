Visite guidée de la chapelle, Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Dimanche 20 septembre, 13h30 Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez (re)découvrir la chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, située au sein de l’ensemble scolaire Saint-François-de-Sales à Alençon. Consacrée en 1937, elle est bombardée et partiellement détruite en 1944. Le décor réalisé par l’atelier Barillet a presque totalement disparu. Les membres de l’Association pour la Sauvegarde et l’Embellissement du Patrimoine de Saint-François-de-Sales vous présenteront les vitraux de Louis Barillet, les mosaïques, objets et ornements liturgiques issus du même atelier, ainsi que les travaux de l’association : restauration de la rosace de Jean Barillet (2015), restitution originale de 4 vitraux détruits en 1944 (2021).

Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus 100 rue Labillardière Alençon 61000 Orne Normandie 06 20 65 33 06 Venez (re)découvrir la chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, située au sein de l’ensemble scolaire Saint-François-de-Sales à Alençon. Consacrée en 1937, elle est bombardée et partiellement détruite en 1944. Le décor réalisé par l’atelier Barillet a presque totalement disparu. Les membres de l’Association pour la Sauvegarde et l’Embellissement du Patrimoine de Saint-François-de-Sales vous présenteront les vitraux de Louis Barillet, les mosaïques, objets et ornements liturgiques issus du même atelier, ainsi que les travaux de l’association : restauration de la rosace de Jean Barillet (2015), restitution originale de 4 vitraux détruits en 1944 (2021). Parking sur place

Venez (re)découvrir la **chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus**, située au sein de l’ensemble scolaire Saint-François-de-Sales à Alençon. Consacrée en 1937, elle est bombardée et partiellement a…

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