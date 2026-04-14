Visite guidée de la chapelle de la Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins

Visite guidée de la chapelle de la Visitation Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européennes des musées, la chapelle Saint-Joseph ouvre ses portes pour une visite commentée nocturne. Édifiée au XVIIe siècle, cette ancienne chapelle du monastère de la Visitation fondée par Marie-Félice des Ursins abrite toujours de nombreux trésors artistiques et patrimoniaux.

Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 35 rue de Paris moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion de la Nuit européennes des musées, la chapelle Saint-Joseph ouvre ses portes pour une visite commentée nocturne. Édifiée au XVIIe siècle, cette ancienne chapelle du monastère de la par…

© Emerick Jubert