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Visite guidée de la chapelle de la Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins

Visite guidée de la chapelle de la Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins

Visite guidée de la chapelle de la Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins samedi 23 mai 2026.

Lieu : Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation

Adresse : 35 rue de Paris moulins

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite guidée de la chapelle de la Visitation Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

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Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 35 rue de Paris moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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© Emerick Jubert

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