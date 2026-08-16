Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs de Tence, Chapelle des Pénitents Blancs de Tence, Tence

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs de Tence 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents Blancs de Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le samedi, visite guidée gratuite aux horaires suivants : 14h / 15h / 16h / 17h.

Le dimanche, visite guidée gratuite aux horaires suivants : 10h / 11h. Visite libre de 15 h à 17 h.

Chapelle des Pénitents Blancs de Tence 12, place de l’Esplanade 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 http://www.ot-hautlignon.com https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/terre-de-memoire-et-de-patrimoine/terre-de-patrimoine/musee-chapelle-des-penitents/ Si l’extérieur de la chapelle est très austère, vous serez surpris par un magnifique intérieur de boiseries de style baroque au niveau du chœur, chaire ornementale, vierge noire, nombreux tableaux religieux et bien sûr de nombreux objets de procession des Pénitents. A découvrir aussi : meuble chasublier, vêtements sacerdotaux, … Parking sur place. Possibilité de s’asseoir au cours de la visite.

Journées européennes du patrimoine