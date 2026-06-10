Visite guidée de la Chapelle du Kreisker Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée de la Chapelle du Kreisker

Rue Verderel Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Visite commentée. RDV sur place. Sans réservation. .

Rue Verderel Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69

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English :

L’événement Visite guidée de la Chapelle du Kreisker Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX