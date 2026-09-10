Visite guidée de la chapelle Notre-Dame des Mariniers, Chapelle Notre-Dame des Mariniers, Saint-Symphorien-d’Ozon

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame des Mariniers Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Chapelle Notre-Dame des Mariniers Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’ouverture de la chapelle de Notre-Dame des Mariniers pour les Journées européennes du patrimoine est la seule occasion pour le public de pénétrer dans un lieu habituellement fermé à l’exception de quelques cérémonies religieuses dédiées à la Sainte Vierge. L’accueil et les visites guidées sont organisés par l’association des Amis de Notre-Dame des Mariniers qui gère le bâtiment depuis sa création, en 1984. Les commentaires expliquent l’histoire du bâtiment et les restaurations successives, les décors muraux, les ex-voto, les vitraux, le pèlerinage et la croix traditionnelle offerte par les mariniers du Rhône comportant les symboles des différents moments de la vie de Jésus.

Chapelle Notre-Dame des Mariniers Rue du Repos, 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 83 00 12 84 http://www.saintsymphoriendozon.fr Chapelle rurale de Notre-Dame-des-Mariniers du Rhône. Ancien oratoire, la chapelle se compose d’un chœur muni d’une voute en berceau brisé du XIIIe siècle, sur laquelle a été découvert un décor peint du XVIIIe, dégagé en 2008. Déposé, le médaillon central d’une voûte en briques édifiée au dessous, a été restauré en 2023. La nef et la sacristie sont des XVIIe et XIXe siècles. Les ex-voto en remerciements à la Vierge Marie, peints, brodés ou sur plaques de marbre, sont dignes d’intérêt notamment pour les représentations des barques naviguant sur le Rhône antérieures à la navigation à vapeur, du temps des chevaux de hallage.

L’ouverture de la chapelle de Notre-Dame des Mariniers pour les Journées européennes du patrimoine est la seule occasion pour le public de pénétrer dans un lieu habituellement fermé à l’exception de…

©Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon