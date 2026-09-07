Visite guidée de la chapelle royale, Domaine royal de Dreux, Dreux

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle royale 19 et 20 septembre Domaine royal de Dreux Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Lors de ce week-end, profitez d’une visite guidée d’une heure de la chapelle royale de Dreux qui se visite habituellement librement.

Domaine royal de Dreux 2 Square d’Aumale, 28100 Dreux, France Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237460706 https://www.domaine-royal-dreux.com Édifice du XIXe siècle, couronnant un ensemble de remparts du XIVe siècle, servant de sépulture royale de la famille d’Orléans. En 1775, Louis XVI cède le comté à son cousin, Louis de Bourbon, duc de Penthièvre, qui fit transporter dans la collégiale les corps des membres de sa famille, auparavant inhumés à Rambouillet. Après 1793, les tombes furent ouvertes et les dépouilles enterrées dans une fosse. En 1798, la collégiale et une partie du terrain furent vendues nationalement à un marchand qui entreprit la démolition des bâtiments et revendit le terrain. A l’endroit de la fosse, le nouvel acquéreur fit poser une tombe de pierre. Après son retour d’exil, la duchesse d’Orléans acquit le terrain et fit construire par Cramail une chapelle néo-classique sur l’emplacement de la fosse commune. Devenu roi, son fils fit agrandir la chapelle en style néo-gothique par Lefranc.

Lors de ce week-end, profitez d’une visite guidée d’une heure de la chapelle royale de Dreux qui se visite habituellement librement.

©FSL