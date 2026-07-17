Visite libre Centre d’art contemporain l’ArtTsenal, Centre d’art contemporain l’ArTsenal, Dreux

Informations pratiques

Visite libre Centre d’art contemporain l’ArtTsenal 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain l’ArTsenal Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans cet ancien arsenal des pompes de 1902, entrez dans ce laboratoire de création à la croisée des arts et des métiers d’art! Vous pourrez y découvrir le travail de 19 créateurs.

Centre d’art contemporain l’ArTsenal 13 Place Mésirard, 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 38 87 54 http://dreux.com/lartsenal L’ar[T]senal, crée chaque année plusieurs expositions temporaires inédites pour développer la curiosité et la créativité de tous les publics. Il a pour missions : le soutien et la diffusion de la création contemporaine en art contemporain et la transmission de celle-ci auprès de tous les publics. Le Centre d’art l’ar[T]senal est une structure culturelle de la Ville de Dreux soutenue par la Drac Centre Val-de-Loire, le Conseil Régional Centre Val-de-Loire. Certaines de ses opérations sont cofinancées par l’Union Européenne.

L’ar[T]senal est situé en plein centre-ville de Dreux. Il s’ouvre directement sur la ville par son entrée ; sa façade arrière se trouve, quant à elle, implantée le long de la rivière Blaise. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, le bâtiment d’origine de l’Arsenal des pompes est réalisé en 1902 par l’architecte Eugène-Edouard Avard. Les pompiers de Dreux y établissent leur base jusqu’en 1961, avant sa transformation dans les années 60 en marché couvert après l’adjonction, de chaque côté du bâtiment, de deux ailes supplémentaires. En raison du transfert du marché couvert dans un nouveau bâtiment, il est inoccupé à partir de 2002. Il a trouvé une nouvelle fonctionnalité intimement liée à la création contemporaine en 2012 en devenant Centre d’art contemporain.

Dans cet ancien arsenal des pompes de 1902, entrez dans ce laboratoire de création à la croisée des arts et des métiers d’art!

©Jeanne Bonnefoy-Mercuriali et Monique Frydman