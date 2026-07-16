Conférence archéologie, Musée d’art et d’histoire, Dreux

Informations pratiques

Conférence archéologie Vendredi 18 septembre, 14h30, 16h00 Musée d’art et d’histoire Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Conférences de l’Institut national de recherches archéologiques préventives sur les fouilles de la rue des Capucins (2 séances – 1h-1h30/séance)

• Exposition d’Archéologie préventive

Musée d’art et d’histoire 5 Place du Musée, 28100 Dreux, France Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 33237385575 https://www.dreux.com/le-musee Collections liées à la riche histoire drouaise.

Archéologie : vestiges du Fort Harrouard et matériel funéraire mérovingien.

Histoire de la collégiale Saint-Étienne, sur l’emplacement de laquelle s’élève la Chapelle Royale, mausolée de la famille royale d’Orléans.

Peinture impressionniste et postimpressionniste.

Collection de près de quatre cents pipes, accessoires et objets du fumeur, entrée en 1974 au musée de Dreux grâce à l’architecte d’origine russe Igor Smirnoff, abondée en 1980 par sa sœur, Olga Boundass. En voiture : autoroute A13 puis RN12 à Bois d’Arcy. Voie rapide sans péage sur tout le trajet. 1h environ. Depuis Chartres : En voiture : RN 154 (voie rapide) ; 30min. Parcs de stationnement souterrains Métézeau et Mésirard gratuits 2 heures. Train: Gare Montparnasse, arrêt gare de Dreux ; descendre le boulevard Louis Terrier en face, puis, au feu tricolore, tourner deux fois à gauche ; 48 min. à 1h10.

Conférences de l’Institut national de recherches archéologiques préventives sur les fouilles de la rue des Capucins (2 séances – 1h-1h30/séance).

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