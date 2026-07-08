Visite guidée de la Chapelle Saint-Jean Mulhouse
samedi 25 juillet 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Visite guidée de la Chapelle Saint-Jean
19bis Grand rue Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-09-05
Dans cette chapelle du 13e siècle, vous pourrez contempler d’exceptionnelles fresques murales exécutées au début du 16e siècle. Si toutes ne sont pas achevées, elles vous surprendront par leur grande qualité stylistique.
Dans cette chapelle du 13e siècle, vous pourrez contempler d’exceptionnelles fresques murales exécutées au début du 16e siècle. Si toutes ne sont pas achevées, elles vous surprendront par leur grande qualité stylistique. .
19bis Grand rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
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English :
In this 13th century chapel, you will be able to contemplate exceptional mural frescoes executed at the beginning of the 16th century. If they are not all finished, they will surprise you with their high stylistic quality.
L’événement Visite guidée de la Chapelle Saint-Jean Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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