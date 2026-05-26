Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Chapelle Saint-Joseph Lannion
Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Chapelle Saint-Joseph Lannion vendredi 10 juillet 2026.
Lannion
Visite guidée de la chapelle Saint Joseph
Chapelle Saint-Joseph 38 rue Jean Savidan Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Œuvre de l’architecte James Bouillé, d’inspiration Art Déco et les Seiz Breur, inscrite MH, édifiée de 1935 à 1938,
symbole de l’architecture bretonne des années 30.
RDV 38 rue Jean Savidan. Durée 1h30. .
Chapelle Saint-Joseph 38 rue Jean Savidan Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- Dédicace Prix Noroît 2026 Sande Thommen Librairie Gwalarn Lannion 29 mai 2026
- Freshberry + Indie or Die La Mutante Lannion 29 mai 2026
- GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – LE SKOPE Lannion 30 mai 2026
- Foire aux plantes La Mutante Lannion 30 mai 2026
- 20 ans de Trég’Orchestre Chapelle Ste-Anne Lannion 30 mai 2026