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Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Chapelle Saint-Joseph Lannion

Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Chapelle Saint-Joseph Lannion vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Chapelle Saint-Joseph

Adresse : 38 rue Jean Savidan

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Lannion

Visite guidée de la chapelle Saint Joseph

Chapelle Saint-Joseph 38 rue Jean Savidan Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Œuvre de l’architecte James Bouillé, d’inspiration Art Déco et les Seiz Breur, inscrite MH, édifiée de 1935 à 1938,
symbole de l’architecture bretonne des années 30.
RDV 38 rue Jean Savidan. Durée 1h30.   .

Chapelle Saint-Joseph 38 rue Jean Savidan Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51 

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English :

L’événement Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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