Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Chapelle Saint-Joseph Lannion

Lannion

Visite guidée de la chapelle Saint Joseph

Chapelle Saint-Joseph 38 rue Jean Savidan Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Œuvre de l’architecte James Bouillé, d’inspiration Art Déco et les Seiz Breur, inscrite MH, édifiée de 1935 à 1938,

symbole de l’architecture bretonne des années 30.

RDV 38 rue Jean Savidan. Durée 1h30. .

Chapelle Saint-Joseph 38 rue Jean Savidan Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 32 51

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English :

L’événement Visite guidée de la chapelle Saint Joseph Lannion a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose