Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire Dimanche 20 septembre, 11h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toute la journée, l’association Rezé Histoire sera présente pour faire des visites guidées de la Chapelle Saint-Lupien.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0252108320 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ Le Chronographe est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) centré sur l’histoire archéologique locale. Ouvert en 2017, il propose une programmation culturelle complète autour de temps forts, d’expositions, de conférences ou encore d’ateliers. Lieu incontournable pour la découverte de l’histoire et du patrimoine archéologique de la métropole, le Chronographe a pour vocation d’exposer, d’expliquer et de faire expérimenter aux visiteurs les méthodes de l’archéologie.

Toute la journée, l’association Rezé Histoire sera présente pour faire des visites guidées de la Chapelle Saint-Lupien.

©Le Chronographe