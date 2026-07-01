Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire, Le Chronographe, Rezé
dimanche 20 septembre 2026 · Le Chronographe · Rezé
Informations pratiques
Visite guidée de la Chapelle Saint-Lupien par Rezé Histoire Dimanche 20 septembre, 11h00 Le Chronographe Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Toute la journée, l’association Rezé Histoire sera présente pour faire des visites guidées de la Chapelle Saint-Lupien.
Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0252108320 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ Le Chronographe est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) centré sur l’histoire archéologique locale. Ouvert en 2017, il propose une programmation culturelle complète autour de temps forts, d’expositions, de conférences ou encore d’ateliers. Lieu incontournable pour la découverte de l’histoire et du patrimoine archéologique de la métropole, le Chronographe a pour vocation d’exposer, d’expliquer et de faire expérimenter aux visiteurs les méthodes de l’archéologie.
Toute la journée, l’association Rezé Histoire sera présente pour faire des visites guidées de la Chapelle Saint-Lupien.
©Le Chronographe
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Les Vendredis de Praud Parc de Praud, Rezé Rezé 3 juillet 2026
- Les Vendredis de Praud, Parc de Praud, Rezé, Rezé 3 juillet 2026
- La radio JET FM 91.2 fête ses 40 ans ! Le petit café de rezé Rezé 4 juillet 2026
- Festival Rezé – Claire Cité, Parc de la Balinière, Rezé 4 juillet 2026
- La radio JET FM 91.2 fête ses 40 ans !, Le petit café de rezé, Rezé 4 juillet 2026