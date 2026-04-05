Visite guidée de la charpente du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé

Informations pratiques

Visite guidée de la charpente du manoir 19 et 20 septembre Manoir de Courboyer Orne

Durée 1h, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Datée précisément de 1495 et 1496, la charpente du manoir était entièrement d’origine. Fatiguée par l’usure normale du temps, d’importants travaux de restauration étaient devenus nécessaire pour préserver le monument et assurer la sécurité de tous. Accompagné d’un guide, découvrez le résultat de ce vaste chantier de restauration sur la charpente, la couverture, la maçonnerie, les menuiseries et la sculpture.

Manoir de Courboyer Courboyer, 61340 Perche en Nocé, France Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie 0233853636 https://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 25 70 10 »}] Corps de logis rectangulaire à trois étages. En arrière, se trouve une forte tour cylindrique, et en avant une tour octogonale contenant l’escalier à vis ainsi que le pigeonnier. Chaque angle comprend une tourelle en encorbellement avec mâchicoulis. A quelques mètres en avant de la façade principale, est située une chapelle indépendante, percée de baies flamboyantes, et renfermant des fresques du XVIe siècle. Cette demeure constitue le type le plus complet et le plus classique des manoirs du Perche.

Datée précisément de 1495 et 1496, la charpente du manoir était entièrement d’origine. Fatiguée par l’usure normale du temps, d’importants travaux de restauration étaient devenus nécessaire pour le…

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