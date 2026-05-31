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Visite guidée de la Comédie de Colmar, La Comédie de Colmar, Colmar

Visite guidée de la Comédie de Colmar, La Comédie de Colmar, Colmar

Visite guidée de la Comédie de Colmar, La Comédie de Colmar, Colmar samedi 19 septembre 2026.

Lieu : La Comédie de Colmar

Adresse : 6 Route d'Ingersheim, 68000 Colmar, France

Ville : 68000 Colmar

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : nombre de places limité

Visite guidée de la Comédie de Colmar Samedi 19 septembre, 14h00, 16h30 La Comédie de Colmar Haut-Rhin

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la découverte du bâtiment remarquable de la Manufacture, visitez la Comédie de Colmar et ses coulisses ! Surprises artistiques au programme.
À partir de 10 ans.

La Comédie de Colmar 6 Route d’Ingersheim, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389243178 http://comedie-colmar.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 24 31 78 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@comedie-colmar.com »}] La Comédie de Colmar est installée à La Manufacture, à Colmar. Construit en 1862, le théâtre trouve son origine dans l’Atelier du Rhin, qui, sous l’impulsion de Pierre Barrat, directeur de 1974 à 1998, s’installe dans l’ancienne Manufacture de tabac. La Région créé le Théâtre de la Manufacture, qui devient en 1990 Centre dramatique régional d’Alsace. Guy Pierre Couleau, directeur de 2008 à 2018 renomme l’atelier du Rhin en Comédie de l’Est devenue en 2013 Centre dramatique national d’Alsace. L’actuelle direction de la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace est confiée depuis 2018 à Emilie Capliez et Matthieu Cruciani. Parking de la Manufacture.
À la découverte du bâtiment remarquable de la Manufacture, visitez la Comédie de Colmar et ses coulisses ! Surprises artistiques au programme.

©André Muller

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