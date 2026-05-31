Visite guidée de la Comédie de Colmar, La Comédie de Colmar, Colmar

Visite guidée de la Comédie de Colmar Samedi 19 septembre, 14h00, 16h30 La Comédie de Colmar Haut-Rhin

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la découverte du bâtiment remarquable de la Manufacture, visitez la Comédie de Colmar et ses coulisses ! Surprises artistiques au programme.

À partir de 10 ans.

La Comédie de Colmar 6 Route d’Ingersheim, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389243178 http://comedie-colmar.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 24 31 78 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@comedie-colmar.com »}] La Comédie de Colmar est installée à La Manufacture, à Colmar. Construit en 1862, le théâtre trouve son origine dans l’Atelier du Rhin, qui, sous l’impulsion de Pierre Barrat, directeur de 1974 à 1998, s’installe dans l’ancienne Manufacture de tabac. La Région créé le Théâtre de la Manufacture, qui devient en 1990 Centre dramatique régional d’Alsace. Guy Pierre Couleau, directeur de 2008 à 2018 renomme l’atelier du Rhin en Comédie de l’Est devenue en 2013 Centre dramatique national d’Alsace. L’actuelle direction de la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace est confiée depuis 2018 à Emilie Capliez et Matthieu Cruciani. Parking de la Manufacture.

À la découverte du bâtiment remarquable de la Manufacture, visitez la Comédie de Colmar et ses coulisses ! Surprises artistiques au programme.

©André Muller