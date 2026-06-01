Visite guidée de la Crypte archéologique, Crypte archéologique, Nice

Visite guidée de la Crypte archéologique 13 et 14 juin Crypte archéologique Alpes-Maritimes

Rendez-vous place Jacques-Toja

Chaussures plates conseillées, réservations recommandées

(jauge limitée à 15 personnes). Renseignements et réservations : 04 92 00 41 90 ou centredupatrimoine@ville-nice.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:45:00+02:00

Découverte lors de l’aménagement de la ligne 1 du tramway, la crypte archéologique offre un éclairage sur la place forte de Nice et l’évolution de son système défensif. Cette visite sera assurée par un archéologue qui a participé à la fouille.

Crypte archéologique place Toja Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 00 41 90 https://centredupatrimoinevdn.tickeasy.com/fr-FR/accueil Salle souterraine située sous la place Garibaldi et le boulevard Jean Jaurès, la crypte archéologique vous replonge dans l’histoire militaire de Nice à travers les vestiges de sa cité fortifiée.

Ce sont les fouilles archéologiques de la première ligne du tramway de la Métropole Nice Côte d’Azur, en 2006, qui ont permis de dégager des vestiges très bien conservés, autour d’une des entrées principales de la cité, la porte Pairolière, et de mettre en lumière de façon exceptionnelle l’histoire de Nice depuis le Moyen Âge en tant que place-forte du comté de Provence puis du duché de Savoie.

Élément central dans la défense du comté de Nice, ces fortifications disparaîtront sur l’ordre de Louis XIV, en 1706, pour trois siècles d’oubli.

Découverte lors de l’aménagement de la ligne 1 du tramway, la crypte archéologique offre un éclairage sur la place forte de Nice et l’évolution de son système défensif. Cette visite sera assurée par…

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