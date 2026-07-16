Visite guidée de la crypte Saint-Andoche et de la porte romaine de l’ouest, École Saint-Sacrement, Autun
samedi 19 septembre 2026 · École Saint-Sacrement · Autun
Informations pratiques
Visite guidée de la crypte Saint-Andoche et de la porte romaine de l’ouest 19 et 20 septembre École Saint-Sacrement Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Remontez le temps entre deux joyaux d’exception : la porte romaine de l’Ouest, sentinelle de pierre de l’Antiquité, et l’abbaye Saint-Andoche, refuge mystérieux des moniales du Moyen Âge. Deux lieux, deux époques, une immersion captivante dans l’histoire vivante de la région. À ne pas manquer pour les passionnés d’aventure et de patrimoine !
École Saint-Sacrement 9 rue Saint-Germain 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 21 60 https://www.museerolin.fr/ On peut admirer les vestiges de la porte romaine et de l’ancienne abbaye de femmes Saint-Andoche.
Remontez le temps entre deux joyaux d’exception : la porte romaine de l’Ouest, sentinelle de pierre de l’Antiquité, et l’abbaye Saint-Andoche, refuge mystérieux des moniales du Moyen Âge. Deux lieux,…
©Ville d’Autun
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