VISITE GUIDEE DE LA FABRIQUE DES FOUETS Sorède
VISITE GUIDEE DE LA FABRIQUE DES FOUETS Sorède mardi 25 novembre 2025.
Sorède
VISITE GUIDEE DE LA FABRIQUE DES FOUETS
rue du stade Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25 15:00:00
fin : 2026-09-07 15:45:00
Date(s) :
2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-22
Venez à la rencontre d’un savoir-faire unique !
Visites commentées et gratuites sur la confection artisanale des fouets, cravaches et divers articles en bois de micocouliers. Sur inscription.
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rue du stade Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Come and discover a unique know-how!
Free guided tours of the handcrafted whips, riding crops and other items made from hackberry wood. Registration required.
L’événement VISITE GUIDEE DE LA FABRIQUE DES FOUETS Sorède a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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