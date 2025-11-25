VISITE GUIDEE DE LA FABRIQUE DES FOUETS Sorède mardi 25 novembre 2025.

Sorède

VISITE GUIDEE DE LA FABRIQUE DES FOUETS

rue du stade Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25 15:00:00

fin : 2026-09-07 15:45:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-22

Venez à la rencontre d’un savoir-faire unique !

Visites commentées et gratuites sur la confection artisanale des fouets, cravaches et divers articles en bois de micocouliers. Sur inscription.

.

rue du stade Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover a unique know-how!

Free guided tours of the handcrafted whips, riding crops and other items made from hackberry wood. Registration required.

L’événement VISITE GUIDEE DE LA FABRIQUE DES FOUETS Sorède a été mis à jour le 2026-06-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE