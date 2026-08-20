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Visite guidée de la Faculté de Droit de Montpellier, Faculté de droit, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Faculté de droit · Montpellier

Visite guidée de la Faculté de Droit de Montpellier, Faculté de droit, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Faculté de droit
Adresse
31 rue de l'Université, 34000 Montpellier
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite guidée de la Faculté de Droit de Montpellier Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Faculté de droit Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

⚖️ Visite guidée de la Faculté de Droit de Montpellier

Plongez au cœur de l’enseignement du droit à Montpellier et partez à la rencontre de ses illustres étudiants, tels que Jean Moulin ou Paul Valéry.

Une incursion passionnante dans un lieu chargé d’histoire et de savoir.

Faculté de droit 31 rue de l’Université, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 34 43 31 95 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] La Faculté de droit occupe depuis 1956 l’ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie (Visitandines) dont l’aile ouest a alors été englobée dans les nouveaux bâtiments construits par l’architecte M. Bernard. Le cloître témoigne des bâtiments conventuels initiaux, construits à partir de 1632 selon les plans en vigueur au sein de cet ordre. L’ensemble des bâtiments a été réhabilité en 1997-1998. Tram 1, arrêt : Albert Ier.
Entrée principale : Rue de l’École Mage.
⚖️ Visite guidée de la Faculté de Droit de Montpellier

© OT3M

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