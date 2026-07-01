Visite guidée de la faculté de droit de Montpellier, Faculté de droit, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Faculté de droit · Montpellier
Informations pratiques
Visite guidée de la faculté de droit de Montpellier Samedi 19 septembre, 10h00 Faculté de droit Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Visite guidée de la Faculté de droit de Montpellier
Partez à la découverte de la Faculté de droit de Montpellier et de son riche patrimoine architectural et universitaire. Cette visite guidée vous permettra d’explorer un lieu emblématique de l’enseignement supérieur montpelliérain et d’en apprendre davantage sur son histoire.
Visites guidées sur réservation auprès de l’office de tourisme de Montpellier, dans la limite des places disponibles.
Horaires des visites : de 10h à 13h.
Faculté de droit 31 rue de l’Université, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 34 43 31 95 La Faculté de droit occupe depuis 1956 l’ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie (Visitandines) dont l’aile ouest a alors été englobée dans les nouveaux bâtiments construits par l’architecte M. Bernard. Le cloître témoigne des bâtiments conventuels initiaux, construits à partir de 1632 selon les plans en vigueur au sein de cet ordre. L’ensemble des bâtiments a été réhabilité en 1997-1998. Tram 1, arrêt : Albert Ier.
Entrée principale : Rue de l’École Mage.
Visites guidées sur réservation auprès de l’office du tourisme de Montpellier
©Faculté de Droit et de Science politique
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