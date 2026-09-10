Visite guidée de la Ferme de Clastre, Ferme de Clastre, Sainte-Eulalie

Informations pratiques

Visite guidée de la Ferme de Clastre 19 et 20 septembre Ferme de Clastre Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:50:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez visitez la Ferme de Clastre à Sainte-Eulalie !

En compagnie d’Elodie Blanc, guide conférencière, historienne et conteuse, vous découvrirez Clastre sous un autre jour !

Visites guidées gratuites à 10h et 15h.

Participation pour soutenir LIGER à votre bon souhait !

Ferme de Clastre 07510 Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie 07510 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0637775389 https://www.liger-ardeche.org https://m.facebook.com/LigerAssociation/ Le Ferme de Clastre est une ancienne ferme monastique vendue comme bien national après la révolution.

Après 3 ans de chantier de restauration, ce lieu, habité depuis mille ans, peut désormais être visité dans son intégralité.

Le site possède un jardin ethnobotanique dans la prairie attenante. Village de Sainte-Eulalie, à côté de l’Eglise, parking sur la place du village

Venez visitez la Ferme de Clastre à Sainte-Eulalie !

©Briere_Lige