Visite guidée de la forteresse médiévale de Blanquefort, Forteresse médiévale de Blanquefort, Blanquefort
samedi 19 septembre 2026 · Forteresse médiévale de Blanquefort · Blanquefort
Informations pratiques
Visite guidée de la forteresse médiévale de Blanquefort 19 et 20 septembre Forteresse médiévale de Blanquefort Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Guidé par un bénévole du GAHBLE, Groupe d’archéologie et d’histoire de Blanquefort, découvrez l’histoire du site à travers une visite commentée de ses principaux éléments architecturaux.
Cette découverte vous permettra de mieux comprendre l’évolution et les caractéristiques de cette remarquable forteresse médiévale.
Forteresse médiévale de Blanquefort Rue de la forteresse, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/ForteressedeBlanquefort;https://www.instagram.com/forteresse_de_blanquefort/ La forteresse de Blanquefort est un site classé au titre des Monuments historiques. Propriété privée, elle est gérée par le Groupe d’Archéologie et d’Histoire de Blanquefort qui l’entretient et assure sa mise en valeur via des visites guidées et des animations.
Guidé par un bénévole du GAHBLE, le Groupe d’Archéologie et d’Histoire de Blanquefort, apprenez l’histoire du site lors d’une visite commentée des différents points architecturaux de cette structure…
© Francis Binder
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