Visite libre de la forteresse médiévale de Blanquefort, Forteresse médiévale de Blanquefort, Blanquefort

Informations pratiques

Visite libre de la forteresse médiévale de Blanquefort 19 et 20 septembre Forteresse médiévale de Blanquefort Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les bénévoles du GAHBLE, Groupe d’archéologie et d’histoire de Blanquefort, vous accueillent pour une visite libre au sein de l’enceinte de la forteresse de Blanquefort.

Forteresse médiévale de Blanquefort Rue de la forteresse, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/ForteressedeBlanquefort;https://www.instagram.com/forteresse_de_blanquefort/ La forteresse de Blanquefort est un site classé au titre des Monuments historiques. Propriété privée, elle est gérée par le Groupe d’Archéologie et d’Histoire de Blanquefort qui l’entretient et assure sa mise en valeur via des visites guidées et des animations.

Les bénévoles du GAHBLE (Groupe d’Archéologie et d’Histoire de Blanquefort), vous accueillent pour une visite en circulation libre dans l’enceinte de la Forteresse de Blanquefort.

© Francis Binder