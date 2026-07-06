Visite guidée de la fruitière Gilley
lundi 6 juillet 2026 · Gilley
Informations pratiques
Gilley
Visite guidée de la fruitière
8 Avenue Jean de Lattre Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 10:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28
A 9h30.
Organisé par la Fruitière de Gilley.
Pendant les vacances, découvrez la fabrication des fromages avec la visite d’un guide passionné, agrémentée d’un film et d’une dégustation. Durée 45 minutes.
3€ / pers, adulte ou enfant.
Inscription obligatoire auprès de la fruitière. .
8 Avenue Jean de Lattre Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 96 contact@fromagerie-de-gilley.fr
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English : Visite guidée de la fruitière
L’événement Visite guidée de la fruitière Gilley a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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