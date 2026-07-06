Informations pratiques

Gilley

Visite guidée de la fruitière

8 Avenue Jean de Lattre Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-10 10:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28

A 9h30.

Organisé par la Fruitière de Gilley.

Pendant les vacances, découvrez la fabrication des fromages avec la visite d’un guide passionné, agrémentée d’un film et d’une dégustation. Durée 45 minutes.

3€ / pers, adulte ou enfant.

Inscription obligatoire auprès de la fruitière. .

8 Avenue Jean de Lattre Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 96 contact@fromagerie-de-gilley.fr

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English : Visite guidée de la fruitière

L’événement Visite guidée de la fruitière Gilley a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS