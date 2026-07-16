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Visite guidée de la galerie d’art La Teinturerie, Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux · Roubaix

Visite guidée de la galerie d’art La Teinturerie, Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux
Adresse
102 boulevard Montesquieu, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée de la galerie d’art La Teinturerie 19 et 20 septembre Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La galerie d’art La Teinturerie prend place sur une partie de l’ancien site industriel de la teinturerie Roussel-Desrousseaux, emblématique de l’histoire textile roubaisienne. Fermée en 2003, cette usine a longtemps participé à l’activité et à l’identité économique de la ville. Aujourd’hui encore, sa silhouette reste marquée par un élément fort : sa cheminée, la plus haute de Roubaix, véritable repère dans le paysage urbain et témoin visible de ce passé industriel.
Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain.

Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux 102 boulevard Montesquieu, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France
La galerie d’art La Teinturerie prend place sur une partie de l’ancien site industriel de la teinturerie Roussel-Desrousseaux, emblématique de l’histoire textile roubaisienne. Fermée en 2003, cette a…

©Gilles Bouilliez

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