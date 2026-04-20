Visite guidée de la galerie de zoologie Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes
Visite guidée de la galerie de zoologie Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes mardi 6 octobre 2026.
Visite guidée de la galerie de zoologie Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Mardi 6 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
Dans le cadre de la Fête de la Science
### **Visite guidée de la galerie de zoologie !**
La collection de zoologie renferme environ 150 000 objets partagés entre mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes… et autres objets liés à la systématique, la biologie et la diversité animale.
**► Mardi 6 octobre à 17h30**
Gratuit [sur réservation](https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1).
Plus d’informations sur la galerie de zoologie : [https://culture.univ-rennes.fr/zoologie](https://culture.univ-rennes.fr/zoologie)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T18:30:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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