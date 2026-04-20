Visite guidée de la galerie de zoologie Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Mardi 6 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Dans le cadre de la Fête de la Science

### **Visite guidée de la galerie de zoologie !**

La collection de zoologie renferme environ 150 000 objets partagés entre mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes… et autres objets liés à la systématique, la biologie et la diversité animale.

**► Mardi 6 octobre à 17h30**

Gratuit [sur réservation](https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1).

Plus d’informations sur la galerie de zoologie : [https://culture.univ-rennes.fr/zoologie](https://culture.univ-rennes.fr/zoologie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-06T18:30:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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