Visite guidée de la gare historique de Toulouse Matabiau, rénovée et modernisée, Gare Toulouse Matabiau, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée de la gare historique de Toulouse Matabiau, rénovée et modernisée 19 et 20 septembre Gare Toulouse Matabiau Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et l’architecture remarquable de la plus grande gare ferroviaire d’Occitanie, classée au titre des Monuments historiques depuis 1984 et récemment distinguée par le prestigieux prix Versailles 2024.

Au fil d’un parcours conçu pour le grand public, vous découvrirez les éléments architecturaux exceptionnels de cette gare inaugurée en 1905 : sa façade monumentale ornée de 26 médaillons représentant les destinations desservies par la Compagnie du Midi, son hall lumineux aux verrières spectaculaires, ses horloges historiques et ses impressionnantes marquises métalliques.

La visite permettra également de comprendre comment les 42 millions d’euros récemment investis dans sa rénovation ont su séduire un jury international : respect du patrimoine, intégration harmonieuse de la modernité, amélioration de l’accessibilité et préparation aux défis de mobilité de demain.

Gare Toulouse Matabiau 64 Boulevard Pierre Sémard, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/toulouse-matabiau https://www.facebook.com/GaredeToulouseMatabiau/?eid=ARChvQzTTy5NISYolj_BWGNBXD9DN6aMeaENitWSTWFPu5ByIyKHZaDwhmxEa6PX_HGdJhUFccr_KB4y Gare SNCF de Toulouse Matabiau Métro, Bus, Train, vélo…

Venez découvrir l’histoire et l’architecture remarquable de la plus grande gare ferroviaire d’Occitanie, classée monument historique depuis1984 et récemment distinguée par le prestigieux Prix 2024. …

©SNCF Gares et Connexions – Myphotoagency, Laetitia Riehl