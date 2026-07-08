Visite guidée de la Grande Saline La Grande Saline Salins-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · La Grande Saline · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Visite guidée de la Grande Saline
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée toutes les 30 minutes
En compagnie d’un guide, découvrez l’extraordinaire épopée du sel à Salins-les-Bains.
C’est sous terre que se cache le trésor qui a fait de la ville de Salins la capitale économique de la Franche-Comté médiévale le sel. Les deux puits d’extraction d’eau salée, protégés par une galerie en pierre de 165 mètres de longueur et de 8 mètres de hauteur, abritent un mécanisme de pompage encore en fonctionnement. La roue, le grand balancier en bois et la pompe constituent un ensemble unique de 32 mètres de longueur dont le mouvement apaisant émerveille et stupéfie.
La découverte de la salle d’évaporation, avec ses chariots remplis de sel, les outils de récolte et la dernière poêle à sel de France, plongent avec émotion les visiteurs dans l’univers ouvrier. Tout y est préservé pour mieux comprendre les techniques de production de sel.
Plus qu’une simple visite, vivez, ressentez et partagez une aventure industrielle mais avant tout humaine.
Durée de la visite guidée 1 heure
Après la visite guidée, découvrez le musée du Sel, l’exposition temporaire Salins, l’incendie de 1825 et assistez à un atelier d’évaporation d’eau salée en compagnie de l’association des sauniers.
L’accès à la galerie souterraine se fait par un escalier d’une cinquantaine de marches. Température de la galerie 12°C. .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Visite guidée de la Grande Saline
L’événement Visite guidée de la Grande Saline Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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