Visite guidée de la Grange aux Moines, Grange aux Moines, Ambazac

Informations pratiques

Visite guidée de la Grange aux Moines 19 et 20 septembre Grange aux Moines Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Grange aux Moines ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Des visites guidées gratuites sont proposées au début de chaque heure. Au détour d’une promenade dans les monts d’Ambazac, venez découvrir l’histoire de cette grange et admirer sa remarquable charpente.

La Grange aux Moines, Le Coudier, 87240 Ambazac.

lagrangeauxmoines@gmail.com

lagrangeauxmoines.wordpress.com

Grange aux Moines Le Coudier, Ambazac Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 69 94 81 https://lagrangeauxmoines.wordpress.com/ [{« link »: « mailto:lagrangeauxmoines@gmail.com »}] Témoin de l’histoire de l’Ordre des moines de Grandmont, cette grange du XIIème siècle d’environ 800 m² est dotée d’une charpente remarquable, et d’une riche histoire construite au fil des siècles. Laissez-vous entrainer dans un voyage millénaire au cœur des Monts d’Ambazac…

Venez découvrir la grange, son histoire, sa magnifique charpente lors des journées du patrimoine le 20 et 21 Septembre 2025. Vous pouvez également venir y jeter un œil au détour d’une promenade dans les Monts d’Ambazac ! Présence de parkings

La Grange aux Moines sera ouverte exceptionnellement pour les journées du patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre.

©Esteban Sablon