Visite guidée de la Machine de Turing, Bibliothèque Diderot de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de la Machine de Turing Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 Bibliothèque Diderot de Lyon Rhône

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion du centenaire de la naissance de Turing en 2012, des étudiants du département d’informatique de l’ENS de Lyon ont eu l’idée de construire une machine de Turing en LEGO® appelée Rubens. Au fil des ans, cette machine a commencé à montrer ses limites au point qu’on ne pouvait plus la faire fonctionner.

Au début des années 2020, Aurélien Alvarez, professeur de mathématiques à l’ENS de Lyon, a décidé de reprendre le projet et de repartir de zéro, en gardant l’idée d’une machine entièrement construite avec des briques LEGO® et fonctionnant à l’air comprimé. Accompagné par deux étudiants, David Alexandre et Mathieu Bouget, il leur a fallu trois ans pour construire Alan 8.4, machine de Turing universelle à 8 états et 4 symboles.

Lors de cette visite guidée, vous pourrez voir fonctionner cette machine. Avec cette invention, Alan Turing a posé les bases de l’informatique et des ordinateurs !

Bibliothèque Diderot de Lyon 5, parvis René Descartes 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 65 00 http://www.bibliotheque-diderot.fr/ [{« type »: « email », « value »: « florence.chabanet@ens-lyon.fr »}] La Bibliothèque Diderot de Lyon (BDL) se définit comme une bibliothèque pluridisciplinaire de lettres, langues, sciences humaines, éducation et sciences … Métro B, sortie Debourg

À l’occasion du centenaire de la naissance de Turing en 2012, des étudiants du département d’informatique de l’ENS de Lyon ont eu l’idée de construire une machine de Turing en Lego appelée _Rubens_. …

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