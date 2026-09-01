Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine Mairie Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine

Mairie 30 rue Galliéni Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visitez les bureaux remarquables de cette mairie datant du XIXème siècle avec vue sur la mer !

Visitez les bureaux remarquables de cette mairie datant du XIXème siècle avec vue sur la mer ! .

Mairie 30 rue Galliéni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine

Come visit the impressive offices of this 19th-century town hall with a view of the sea!

L’événement Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer