Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine Mairie Lion-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Lion-sur-Mer
Informations pratiques
Lion-sur-Mer
Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine
Mairie 30 rue Galliéni Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visitez les bureaux remarquables de cette mairie datant du XIXème siècle avec vue sur la mer !
Visitez les bureaux remarquables de cette mairie datant du XIXème siècle avec vue sur la mer ! .
Mairie 30 rue Galliéni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00
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English : Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine
Come visit the impressive offices of this 19th-century town hall with a view of the sea!
L’événement Visite guidée de la mairie de Lion-sur-Mer | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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