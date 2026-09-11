Visite guidée de la mairie du 3ème arrondissement de Lyon, Mairie du 3ème arrondissement de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Mairie du 3ème arrondissement de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée de la mairie du 3ème arrondissement de Lyon Samedi 19 septembre, 13h00 Mairie du 3ème arrondissement de Lyon Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Visite guidée de la mairie du 3ème arrondissement de Lyon par Gwenaëlle Ferré, adjointe à la culture, MJC (Maison des jeunes et de la culture) et l’éducation populaire du 3ème arrondissement.
Mairie du 3ème arrondissement de Lyon 215 rue Duguesclin, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=2812 »}]
Visite guidée de la mairie du 3ème arrondissement de Lyon par Gwenaëlle Ferré, adjointe à la culture, MJC (Maison des jeunes et de la culture) et l’éducation populaire du 3ème arrondissement.
©VDL
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