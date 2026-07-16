Visite guidée de la maison César Losfeld, Maison César Losfeld, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée de la maison César Losfeld Samedi 19 septembre, 10h00 Maison César Losfeld Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Maison Losfeld naît en 1871 avec la vente de fromages aux familles bourgeoises de Roubaix et de Tourcoing. En 1973, elle s’installe dans les sous-sols d’anciennes usines textiles, transformées en caves d’affinage qui accueilleront les célèbres mimolettes et fromages régionaux. C’est un exemple notoire de reconversion du passé industriel roubaisien au service du patrimoine culinaire.

Départ des visites à 10h, 10h30, 11h15, 11h45, 13h30, 14h, 14h45 et 15h15 (durée 1h)

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain

Maison César Losfeld 15 rue du Luxembourg, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France

La Maison Losfeld naît en 1871 avec la vente de fromages aux familles bourgeoises de Roubaix et de Tourcoing. En 1973, elle s’installe dans les sous-sols d’anciennes usines textiles, transformées en …

©César Losfeld